Und so kommt es zum Stau: Erst fahren alle noch etwa gleich schnell: zum Beispiel 100 Kilometer pro Stunde (km/h). Doch dann bremst plötzlich ein Auto und wird langsamer: Es fährt dann zum Beispiel nur noch 85 km/h. Damit das Auto dahinter nicht auffährt, muss es auch bremsen. Meist bremst es aus Vorsicht noch mehr. Dieses Auto wird so noch langsamer und fährt dann vielleicht nur noch 65 km/h. Und das Auto dahinter bremst auch wieder - und so weiter. Wie es zum "Phantomstau" kommt, könnt ihr auch im Video nochmal nachschauen.