Perseiden: so heißt der Sternschnuppenregen, der jedes Jahr im August zu sehen ist. Der Name hat etwas damit zu tun, dass sie immer aus der Richtung des Sternbilds Perseus kommen. Besonders viele waren es in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Etwa ab 22:00 Uhr erleuchteten fast hundert Sternschnuppen pro Stunde den Nachthimmel.