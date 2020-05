In Sportvereinen

Ähnlich ist es auch im Sportverein: Egal ob Volleyball spielen, Hockey, oder Schwimmen: Das Angebot von vielen Vereinen ist nichts für Leyla die im Rollstuhl sitzt, oder Marco, der das Down-Syndrom hat und die Spielregeln vielleicht nicht so gut versteht. Inklusion würde bedeuten, dass das völlig egal ist und es Kurse oder Sportarten gibt, bei denen Leyla und Marco selbstverständlich genau so mitmachen können, wie alle anderen.