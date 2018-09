logo!-Bilderserie: Hochhäuser

ZDFtivi | logo! - 30 St Mary Axe - The Gherkin (4/5)

In der Kategorie der kuriosesten Gebäude spielt dieses Bauwerk sicher ganz weit vorne mit. Das "30 St Mary Axe" in London kann zwar bei der Höhe nicht ganz mit dem Rest mithalten, hat dafür aber ein ganz besonderes Aussehen. Er wird von den Londonern auch liebevoll "The Gherkin", auf Deutsch "die Gewürzgurke", genannt. Vielleicht hat der Turm es deswegen schon in den einen oder anderen Hollywood-Film geschafft!