Infla ... was? Inflation! Ja, schwieriges Wort. In kurz und knapp: Von Inflation spricht man, wenn das Geld weniger wert geworden ist. Also wenn ihr beim Schulkram-Shoppen für 40 Euro plötzlich nicht mehr so viele Hefte kaufen könnt wie früher. Im Video seht ihr nochmal genauer, was damit gemeint ist und wie Inflation entstehen kann.