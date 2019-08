Wenn das Thermometer auf 30 Grad und mehr zeigt, leiden besonders Tiere, die in der freien Natur leben. Igel, Eichhörnchen und andere kleine Säugetiere finden zum Beispiel kein Wasser mehr. Jungvögeln, die noch nicht fliegen können, wird es in ihrem Nest oft so heiß, dass sie in Panik sogar aus dem Nest springen. Mit diesen Tipps könnt ihr helfen, dass die Tiere die Hitze besser überstehen.