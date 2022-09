Ihr habt bestimmt noch Spielzeug zuhause, das ihr nicht mehr benutzt, und Bücher, die ihr nicht nochmal lesen wollt. Und eine Pappkiste habt ihr bestimmt auch da! Also, ab mit den Sachen in die Kiste und dann in den Eingangsbereich eures Hauses damit - vielleicht freut sich jemand darüber. Auf die Straße stellen ist übrigens verboten. Und ihr könnt mal einen Spaziergang durch den Ort machen, ob nicht auch andere Leute auf die Idee kommen - vielleicht ist ja was für euch dabei. In vielen Städten und Dörfern gibt es sogar Bücherschränke dafür: Da könnt ihr alte Bücher reinstellen und euch selbst was zum Lesen rausholen. Auf dem Foto wurde eine alte Telefonzelle als Bücherschrank genutzt.

Bildquelle: REUTERS/Darren Staples