Die Flutkatastrophe im Ahrtal

ZDFtivi | logo! - Wie es dann weiterging (7/10)

Auch Wochen nach dem Hochwasser wurde noch immer aufgeräumt. So wie an dieser Schule in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz sah es an dutzenden Schulen in der betroffenen Gegend aus: Berge von Müll stapelten sich. Einige Schulen mussten sogar ganz abgerissen werden.