Es gibt keine Flüge in die Ukraine, deshalb geht direkt dorthin Fliegen schon mal nicht. Ich bin stattdessen von Frankfurt am Main aus nach Krakau in Polen geflogen. Von dort ging es weiter mit dem Auto an die polnisch-ukrainische Grenze, an den Grenzübergang Medyky. Dort war ich schon im vergangenen Jahr als der Krieg gerade begonnen hatte. Die Grenze habe ich dann zu Fuß überquert. Auf der anderen Seite hat mich mein Team abgeholt und dann ging es weiter nach Lemberg.