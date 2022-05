Unwetter über Deutschland

Das Gewittertief "Emmelinde" hat die Unwetter mitgebracht. Emmelinde etwickelte sich am Freitag über Frankreich und zog dann in der Nacht weiter zur polnischen Ostseeküste. Das Tief hat uns also schon wieder verlassen. Der Rest des Wochenendes soll laut Wetter-Fachleuten ruhig bleiben. Direkt am Montag könnte es aber wieder Gewitter geben, denn das nächste Tief steht schon in den Startlöchern.