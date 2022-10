Die meisten Usbeken leben am Fuße hoher Berge und in den Tälern. Dort ist die Erde am fruchtbarsten und erlaubt den Anbau von Obst, Gemüse und vor allem Baumwolle. Usbekistan ist eines der Länder, die am meisten Baumwolle anbauen und in die ganze Welt verkaufen. Das bringt dem Land Geld, aber auch Probleme. Denn um Baumwolle anzubauen, braucht man viel Wasser. Das wird aus Flüssen genommen, die in den Aralsee fließen. Dieser See hat deshalb zu wenig Wasser und trocknet langsam aus.