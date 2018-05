Es gibt ein Gerücht, dass Blumenhändler den Valentinstag erfunden hätten. Doch das stimmt nicht. Quelle: dpa

Am Valentinstag verkaufen die Blumenhändler so viel wie sonst nie. Manche Leute behaupten sogar, dass die Blumenhändler den Valentinstag erfunden hätten - aber das stimmt nicht! Dieser Tag ist nach dem Heiligen Valentin benannt, der im dritten Jahrhundert lebte. Damals verbot der Kaiser in Rom, dass christliche Soldaten heiraten. Doch Bischof Valentin widersetzte sich, schenkte den Paaren Blumen und traute sie. Solche Hochzeiten waren verboten und streng geheim. Trotzdem kam es heraus - Valentin hatte gegen die Regeln verstoßen und wurde dafür getötet. Später aber machten die Menschen seinen Todestag zu einem Feiertag für die Liebenden. Den Brauch, sich am 14. Februar Geschenke zu machen, gibt es heute in vielen Ländern der Welt.