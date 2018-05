Die Menschen in Venezuela leiden schon seit einiger Zeit unter der schweren Krise, in der das Land steckt. Seit Monaten gibt es kaum noch Lebensmittel und Medikamente - und wenn, dann ist alles extrem teuer. Dabei könnte es dem Land eigentlich gut gehen. Venezuela besitzt nämlich das meiste Erdöl weltweit. Und Erdöl ist ein begehrter, teurer Rohstoff. Trotzdem geht es den Menschen nun so schlecht. Wie es zu der Situation kommen konnte, erfahrt ihr im Video.



Das Simón Bolívar Youth Orchestra ist über die Grenzen von Venezuela hinaus bekannt. In diesem Orchester spielen Jugendliche aus allen Schichten zusammen - dort ist es also egal, ob die Eltern reich oder arm sind. An den Schulen in Venezuela können Kinder kostenlos ein Instrument erlernen - einige konnten mit der Musik so bereits der Armut entkommen.