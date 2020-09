Viktoria Rebensburg ist 30 Jahre alt. Sie hat am 4. Oktober Geburtstag, hat zwei große Geschwister und kommt aus Oberbayern, ganz im Süden von Deutschland. Kein Wunder: Wer so nahe an den Alpen aufwächst, den zieht es wohl in die Berge – und so stand sie schon als Dreijährige auf Skiern. In ihrer Jugend trat sie bereits bei internationalen Wettkämpfen an. Dabei fuhr sie gegen andere Skifahrer und Skifahrerinnen aus der ganzen Welt so schnell wie möglich die Pisten hinunter.