In China gibt es übrigens nur eine Partei: die kommunistische Partei. Deren Führung bestimmt alleine darüber, was im Land geschieht. Die Chinesen können also keine andere Partei wählen. Die kommunistische Partei regiert sehr streng und lässt kaum andere Meinungen zu. Auch beim Nationalen Volkskongress hat die Parteiführung das Sagen. Sie entscheidet schon vor dem Kongress, welche Gesetze dort beschlossen werden sollen. Richtige Diskussionen - wie zum Beispiel im deutschen Bundestag - gibt es im Nationalen Volkskongress in China also eher nicht.