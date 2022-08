Patricia Schlesinger ist wegen der ganzen Kritik mittlerweile ihren Job los.



Viele Menschen fragen sich auch, wie das überhaupt passieren konnte. Es gibt nämlich eigentlich extra Kontroll-Leute, die alle Ausgaben der Sender nochmal überprüfen, damit nichts verschwendet wird. Die Vorwürfe werden deshalb genau untersucht. Auch der RBB will jetzt herausfinden, ob das alles tatsächlich so stimmt, was genau schiefgelaufen ist und was sich in Zukunft ändern muss.