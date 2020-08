Viele der Brände wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. Innerhalb von wenigen Tagen gab es rund 11.000 Blitze. Dazu kommt, dass es in Kalifornien seit Jahren sehr wenig geregnet hat. Die Böden und Wälder sind deshalb sehr trocken - dadurch können sich die Flammen besonders gut und schnell ausbreiten. Außerdem ist es in Kalifornien gerade sehr heiß.

Zwar gibt es hier fast jedes Jahr Waldbrände, doch normalerweise nicht so früh im Jahr, sondern erst gegen Ende des Sommers - und auch nicht so schlimm.