An heißen Tagen steigt das Risiko, dass in Wäldern immer wieder Feuer ausbrechen. Wenn es heiß ist und mehrere Tage kein Regen auf den Waldboden fällt, sind Pflanzen und Sträucher sehr trocken und können dadurch sehr schnell Feuer fangen. Was bei Waldbrandgefahr zu beachten ist, erfahrt ihr im Video.