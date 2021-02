Diese Woche sind mehrere hundert Menschen in der Hauptstadt der USA, Washington D.C., in ein wichtiges Gebäude eingedrungen - das Kapitol. Die Menschen hatten eines gemeinsam: Sie sind alle Anhängerinnen und Anhänger von Präsident Donald Trump. Er hat, kurz bevor die Menschen in das Gebäude gestürmt sind, in einer Rede die Lüge wiederholt, dass er eigentlich der Gewinner der Präsidentschaftswahl ist. Viele sind daher der Meinung, dass Trump mit dafür verantwortlich ist, dass einige Anhängerinnen und Anhänger in das Gebäude in Washington eingedrungen sind. Hier könnt ihr nochmal genau nachlesen, was in den letzten Tagen passiert ist.