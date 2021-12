Alle wichtigen Varianten des Virus bekommen eigene Namen, damit immer klar ist, um welche Variante es geht. Verwendet werden dafür Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Omikron ist dort der kleine Buchstabe o. Auch andere Varianten tragen griechische Buchstaben: Alpha, Beta, Gamma und Delta etwa.



Südafrika-Variante zu sagen findet die Welt-Gesundheits-Organisation nämlich nicht so gut. Solche Bezeichnungen würden nämlich so klingen, als sei das jeweilige Land schuld daran, dass es die Variante gibt. Irgendwann würden sich Staaten deshalb vielleicht nicht mehr trauen, von Varianten bei sich zu berichten. Genau das ist aber wichtig. Südafrika hatte die Welt schnell über Omikron informiert und wird viel dafür gelobt.



Übrigens: Ein paar Buchstaben im griechischen Alphabet hat die WHO einfach übersprungen. Zum Beispiel den Buchstaben Xi. Der Grund: Xi ist in China ein häufiger Nachname - auch der Präsident heißt so. Und auch der Buchstabe Ny ist raus - seine Aussprache erinnere zu sehr an das englisch Wort für neu, "new", entschied die WHO.