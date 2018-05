Von Diabetes gibt es verschiedene Typen: Typ 1 zum Beispiel bekommt man oft durch Vererbung. Das betrifft heute immer mehr Kinder. Auch Typ 2 kann man durch Vererbung bekommen. Allerdings spielt dabei die Ernährung auch eine große Rolle. Wer Diabetes hat, bei dem kann der Körper den Zucker aus der Nahrung nicht richtig verarbeiten. Er kann dann nicht dorthin transportiert werden, wo er gebraucht wird - zum Beispiel in die Muskeln. Dadurch ist dann oft zu wenig Zucker in den Muskeln und gleichzeitig zu viel im Blut. Das ist für den Körper gar nicht gut. Man fühlt sich schlapp und kann sogar in Ohnmachtfallen.