Wenn der Transport einer Bombe allerdings zu gefährlich ist, kann es auch vorkommen, dass eine Bombe unter Wasser zum Explodieren gebracht, also gesprengt werden muss. Natürlich so, dass keine Menschen dabei in Gefahr gebracht werden. Für Fische und andere Lebewesen im Meer ist das aber keine gute Lösung: Sie können verletzt werden oder sogar sterben.