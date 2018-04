Deshalb findet jedes Jahr am 22. März der Weltwassertag statt. Dieser Tag erinnert daran, dass es weltweit viele Probleme mit Wasser gibt - auch in Deutschland. Zum Beispiel sind viele Flüsse und Bäche in Deutschland mit Chemikalien verschmutzt. Das liegt unter anderem an den Düngemitteln, mit denen Felder besprüht werden und die dann ins Grundwasser gelangen. Experten warnen davor, dass diese Chemikalien auch schädlich für Natur und Menschen sein können.