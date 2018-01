Am Donnerstagmorgen ist US-Präsident Donald Trump in der Schweiz gelandet. Er will sich dort mit Experten und Politikern unterhalten. Es ist besonders, dass Trump in Davos ist, weil sich in den vergangenen Jahren die US-amerikanischen Präsidenten eher nicht dort gezeigt haben - zuletzt war ein US-Präsident im Jahr 2000 in Davos.