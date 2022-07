"Wespen kommen immer zu mir" - vielleicht habt ihr das Gefühl, dass sich Wespen am liebsten in eurer Nähe herumtreiben? Das könnte daran liegen, dass ihr euch frisch eingecremt habt. Der süße Duft von manchen Cremes, Parfums oder Deos zieht sie an. Am besten ihr verzichtet im Sommer auf Produkte, in denen viele Duftstoffe stecken.