Jeder von uns kennt das: Es gibt so Tage, an denen man gar nicht erst aufstehen will, traurig ist, oder einfach mal schlechte Laune hat. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, können viele von euch ihre Hobbys nicht mehr machen. Und auch einfach so mal Freunde treffen und zusammen spielen geht nicht mehr. Dass ihr deshalb manchmal genervt, oder auch traurig seid, ist normal und auch erstmal kein Grund sich Sorgen zu machen.