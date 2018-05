Wir schauen jedes Bewerbungsvideo an und entscheiden daraufhin. Das ist bei sehr vielen Bewerbungen oft schwierig. Wir brauchen nur eine begrenzte Anzahl an Kinderreportern, denn jeder sollte mehrere Einsätze haben. Wir müssen also auch viele Absagen schicken. Wenn uns euer Video gefällt und wir gleichzeitig neue Kinderreporter in eurer Nähe brauchen, habt ihr gute Chancen, logo!-Kinderreporter zu werden.