Sie können mit ihren Vorderpfoten extrem gut tasten. Eine weitere Fähigkeit ist ihr ausgesprochen guter Geruchssinn. Darüber hinaus können sie auch besonders gut klettern. Waschbären sind nachtaktiv, tagsüber sieht man sie nur selten. Sie kommen auch in Städten sehr gut zurecht. Waschbären leben in Deutschland vor allem in den östlichen Bundesländern, in Berlin und auch rund um die Stadt Kassel.



Sie sind Allesfresser. Sie fressen Regenwürmer, Schnecken, Insekten, Eier, Mäuse und Jungvögel. Auch Samen und Früchte schmecken ihnen. Und Essensreste zum Beispiel in der Nähe von Imbissbuden oder in Abfallkörben. Auch heruntergefallenes Obst oder Essensreste auf Komposthaufen futtern sie ebenfalls.

Bildquelle: dpa