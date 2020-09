Es gibt aber auch Tiere, die den Winter ganz verschlafen, ohne oft und lange wach zu sein - sie halten einen Winterschlaf. So machen das zum Beispiel die Murmeltiere. Wenn es draußen eisig kalt wird, verkriechen sie sich in ihren warmen Bau und fallen in einen tiefen Schlaf. Damit die Winterschläfer so wenig Energie wie möglich verbrauchen, fahren sie ihre Lebensfunktionen herunter.