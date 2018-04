Firmen oder Fabriken stellen bestimmte Produkte her. Dann verkaufen die Firmen diese Sachen und bekommen vom Käufer dafür Geld. Von diesem Geld bezahlen Firmenchefs ihre Arbeiter und Angestellten. Außerdem kaufen sie mit dem Geld die Stoffe, aus denen ihre Produkte hergestellt werden. Was in diesem Kreislauf passiert, heißt "Wirtschaft".



Zum Beispiel werden Autos in Fabriken gebaut und anschließend verkauft, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die Käufer der Autos bezahlen Geld an die Autofirma. Von diesem Geld werden die Arbeiter, die die Autos zusammenbauen, bezahlt. Mit dem Geld werden auch die Metallteile, Kunststoffe und andere Teile für die Autos bezahlt. Außerdem wird das Geld benutzt, um noch bessere Autos zu entwickeln und zu bauen.