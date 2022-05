Seit Montag werden jetzt wieder ganz viele Daten, darüber gesammelt, wer eigentlich in Deutschland so lebt. Denn die Menschen werden nicht einfach nur gezählt, es wird zusätzlich auch ermittelt, was sie hier so machen und wie sie leben.



Sie werden zum Beispiel gefragt, ob sie in einem Haus leben, wie sie heizen, ob sie studiert haben und was sie arbeiten. Okay, bevor wir euch erklären, wie man sooo vielen Menschen sooo viele Fragen auf einmal stellt: Ihr fragt euch bestimmt schon, wozu das gut sein soll...