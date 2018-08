Entscheidend ist, dass alle zusammenbleiben. Und das gelingt, indem sich alle Tiere immer an einer bestimmten Anzahl von Tieren in ihrer Nähe orientieren – bei Vögeln sind es sechs bis sieben Nachbarn. Und nur, wenn genug Nachbarn die Richtung ändern, fliegt der Vogel mit. Wenn nur einer oder zwei abdrehen, folgen die anderen nicht. So vermeidet der Schwarm, dass Fehlentscheidungen von Einzelnen den Schwarm in Gefahr bringen.