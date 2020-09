ZDFtivi | PUR+ - Vitamin-Bombe: Maktaaq (6/8)

Ebenfalls aus Fisch, aber roh, ist eine Spezialität der Inuit. Sie besteht aus Blöcken an Walfett, die aus der Walhaut geschnitten werden. Darin steckt mehr Vitamin C als in Zitrusfrüchten.