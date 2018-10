ZDFtivi | PUR+ - Störche auf einem Bein (13/13)

Oft sieht man Störche auf einem Bein stehen. Was für uns Menschen ein Balanceakt ist, dient bei Störchen dazu, die federlosen Beine zu wärmen. Immer abwechselnd wird ein Bein in das schützende Gefieder gezogen und so auch bei kälteren Temperaturen warm gehalten.