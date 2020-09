Auch Kinder dürfen schon in die Sauna, ihr müsst nur ein paar Dinge beachten: Ihr solltet gesund sein und immer zusammen mit einem Erwachsenen in eine Sauna gehen, die nicht heißer als 75 Grad sein darf. Setzt euch auf die untere oder mittlere Bank und fangt mit wenigen Minuten an. Insgesamt solltet ihr nicht länger als sechs Minuten saunieren. Aufgüsse dürfen Kinder noch nicht mitmachen, da wird es in der Sauna zu heiß.



Wenn ein Saunabesuch bei der Abhärtung helfen soll, ist es am wichtigsten, dass ihr euch danach lauwarm (nicht eiskalt!) abduscht. Denn der Wechsel von warm zu kühl bewirkt, dass der Körper lernt, die Temperatur der Haut besser zu steuern.

