Eric steckt im Schornstein

Im Heizkessel wird durch die Flamme Wasser erhitzt. Eine Pumpe sorgt dafür, dass das Wasser durch alle Rohrleitungen des Hauses fließt. An diese Rohre sind die Heizkörper angeschlossen. Dreht man die Heizkörper auf, füllen sie sich mit heißem Wasser und geben die Wärme an die Umgebung ab – die Raumluft erwärmt sich. Bei einer Fußbodenheizung fließt warmes Wasser durch Rohre am Boden.