Während der achtstündigen Reise durch den Körper macht die Kamera 50.000 Farbbilder, die per Funk an ein Aufzeichnungsgerät gesendet werden. Der Arzt wertet die Bilder aus und kann so feststellen, ob alles in Ordnung ist. Der Dünndarm ist schwer zugänglich und kann mit dieser Methode genau angeschaut werden. Am Ende der Reise wird die Kapsel einfach ausgeschieden und fällt in die Toilette. Da es eine Einwegkapsel ist, kann sie einfach weggespült werden.