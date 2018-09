ZDFtivi | PUR+ - Erics Videotagebuch Japan

Eric war für euch in Japan auf den Spuren der Ninjas unterwegs. Er traf den letzten Großmeister, schlüpfte in japanische Kostüme und durfte das schärfste Schwert der Welt in den Händen halten. In seinem Videotagebuch erzählt er euch, wie diese spannende …