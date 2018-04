Quelle: imago

Alles, was akustisch mit den Ohren wahrgenommen, also gehört werden kann, ist Schall. Schall ist eine Schwingung, die sich wie eine Welle kugelförmig in der Luft ausbreitet. Schall bewegt sich mit der Schallgeschwindigkeit und geht immer von einer Schallquelle aus. Dieser Ausgangspunkt einer Schallwelle ist immer etwas, das schwingt, zum Beispiel eine Gitarrenseite, die gerade gezupft wurde. Diese Schallquelle versetzt das erste Luftteilchen einer Kette in Schwingung und so entsteht der Schall.