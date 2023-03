"Blau machen" steht für: Nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen. Die Redewendung “blau machen“ kommt aus der Zeit, in der Stoffe noch in langen und aufwendigen Prozessen gefärbt wurden. Wenn ein Kleidungsstück blau werden sollte, musste es nach dem Bad in der Farbe einen Tag lang an der Luft trocknen. In dieser Zeit hatten die Färber nichts zu tun und machten frei.

Bildquelle: imago