In Deutschland leben etwa 80.000 gehörlose Menschen. Außerdem sind rund 16 Millionen Menschen schwerhörig und hören schlecht oder sehr schlecht.

Nicht so gut oder gar nicht hören zu können, ist in Deutschland also gar nicht so selten. Dabei gibt es unter den Betroffenen aber auch Unterschiede. Zum Beispiel gibt es Menschen, die nicht auf beiden, sondern nur auf einem Ohr gehörlos sind. Auch werden nicht alle gehörlosen Menschen so geboren – nur 15 Prozent der Betroffenen haben ihre Gehörlosigkeit von ihren Eltern geerbt. Häufiger verlieren Menschen durch einen Unfall oder eine Krankheit ihre Fähigkeit, zu hören.



Manche Schwerhörige tragen Hörgeräte, um ihr restliches Hörvermögen zu nutzen. Dadurch können sie laute Geräusche, wie zum Beispiel eine Autohupe, besser wahrnehmen.



Einige Hörgeschädigte entscheiden sich auch für ein sogenanntes Cochlea-Implantat, wie es Annemarie aus der PUR+ Folge trägt. Dabei werden kleine medizinische Geräte im und am Kopf getragen, die das Hören ermöglichen. Mehr über ihr Cochlea-Implantat berichtet euch Annemarie hier im Video!

