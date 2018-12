ZDFtivi | PUR+ - Portugiesische Galeere (6/7)

Streng genommen ist die bunt-glänzende Qualle gar keine, sondern besteht aus ganz vielen sogenannten "Polypen“. Sie treiben oft auf dem Wasser und lassen die bis zu 50 Meter langen Tentakeln unter Wasser, um so Fische zu fangen. Die Berührung soll sich wie ein Peitschenhieb anfühlen, also nicht anfassen! Sie leben in warmen Gewässern, zum Beispiel in der Karibik.