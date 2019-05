Durch die zunehmenden Treibhausgase ist es in den letzten 100 Jahren auf der Erde schon etwa um 0,7 Grad Celsius wärmer geworden. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber der Klimawandel hat enorme Folgen: Durch die höheren Temperaturen schmilzt zum Beispiel ein Teil des Eises am Nord- und Südpol. Dadurch steigt der Meeresspiegel an und es kommt in manchen Ländern zu Überflutungen. Das Klima wird insgesamt unruhiger und das Wetter extremer.