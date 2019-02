ZDFtivi | PUR+ - Lina hat uns sehr beeindruckt (2/2)

Lina ist am 29.6.2018 gestorben - etwa einen Monat vor ihrem 10. Geburtstag. Wir können es noch immer nicht recht begreifen. Unsere PUR+ Sendung über Lina und andere krebskranke Kinder wurde rund einen Monat vor Linas Tod ausgestrahlt. Sie hat sich gefreut zu sehen, dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist und andere Kinder auf diesem Weg mehr über ihre Krankheit erfahren. Ohne Lina hätten wir diese wichtige Sendung nicht gemacht. Wir sind ihr dankbar dafür und froh, sie kennengelernt zu haben. Lina war ein ganz besonderes und willensstarkes Mädchen, das sich auch in schweren Zeiten die Lebenslust bewahrt hat. Sie hat uns sehr beeindruckt. Eric Mayer im Namen des ganzen PUR+ Teams.