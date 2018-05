Quelle: imago

Ninja Warriors sind TV-Wettkampfshows, die es in vielen Ländern der Welt gibt. Erfunden wurden sie aber vor 25 Jahren in Japan. Bei der ursprünglichen Show, die in Japan "Sasuke" heißt, müssen 100 Teilnehmer vier Hindernis-Parcours erfolgreich meistern.



Bei den vier Parcours – die auch Stages genannt werden – geht es um verschiedene Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft oder Balance. Die vierte Stage ist die Schwierigste! An ihr scheitern fast alle Teilnehmer. Nur vier Personen in den japanischen Shows haben bisher diesen letzten Parcours ohne abzustürzen geschafft!