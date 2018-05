Quelle: imago

Der Verlust eines Körperteils ist eine schlimme Vorstellung. Wie geht das Leben dann weiter? Heute sind die Folgen nicht mehr ganz so beängstigend wie es früher noch war. Denn die Entwicklung von Prothesen ist viel weiter als noch vor einigen Jahren. Mit High-Tech Prothesen können die Betroffenen ihren Alltag wieder selbständig meistern und sind dadurch kaum eingeschränkt. So können Menschen mit Beinprothesen wieder laufen und manche bringen sogar sportliche Höchstleistungen und laufen Marathon oder nehmen an den Olympischen Spielen teil.