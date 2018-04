Mit einer Gegenfrage bringt man den anderen dazu, über sich selbst nachzudenken. Damit ist er abgelenkt und vergisst vielleicht sogar, was er eigentlich wollte.



"Du bist voll der Versager in Mathe!" "Na und? Wo hast du deine Fünfer?"



"Igitt, wie siehst du denn aus?" "Gefällt es dir?" oder "Gut, nicht wahr?"



Auch eine Nachfrage, was der andere einem eigentlich genau sagen möchte, wird ihn verwirren:



"Du fetter Klos!" "Was genau meinst du mit Klos?"



"Du Hinternkriecher!" "Was genau verstehst du unter einem Hinternkriecher?"



Und auch Nachfragen, was der Angriff soll, können den anderen durcheinander bringen. Das gilt auch für Erwachsene Angreifer, wie zum Beispiel Lehrer!



"Du warst diese Woche wieder so faul wie immer! Die Klasse schaffst du niemals" Sie haben mich hier vor allen blamiert, das find ich nicht fair, bitte lassen sie das!"



"Du hast wieder eine Fünf in Mathe. Wie immer!" "Warum sagen sie das vor der ganzen Klasse? Möchten Sie mich fertig machen?"