ZDFtivi | PUR+ - Wer verursacht am meisten CO2? (1/7)

Am meisten Treibhausgase werden von der Energiewirtschaft in die Luft gepustet. Das sind die Firmen, die uns mit Strom, Heizung und warmen Wasser versorgen. Dafür werden vor allem Braun-und Steinkohle, Öl oder Gas verwendet. Durch erneuerbare Energien, wie Wasser-, Wind- und Sonnenenergie konnten im Jahr 2018 bereits 184 Millionen Tonnen Treibhausgas vermieden werden. Aber das reicht noch lange nicht, denn die vielen Autos und Flugzeuge verursachen große Mengen an CO2.