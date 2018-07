Quelle: imago

In der Länge sind die meisten Boards gleich - zwischen 70 und 80 Zentimeter. Allerdings unterscheiden sie sich in der Breite. Welche Breite für euch perfekt ist, hängt von der Körpergröße und der Fußgröße ab. Außerdem wird man euch im Laden fragen, wo ihr Skaten möchtet - ob auf der Straße oder in Rampen.



Kinder und Jugendliche bis zu einer Größe von 1,30 Meter sollten ein nicht mehr als 19 Zentimeter breites Board nehmen.