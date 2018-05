Unter 2.500 Metern Höhe besteht kein Risiko, die Höhenkrankheit zu bekommen. Wer aber trotzdem höher hinaus will, der sollte es einfach langsamer angehen. Erfahrene Bergsteiger raten, nicht mehr als 300 bis 500 Meter am Tag aufzusteigen. So hat der Körper die Möglichkeit, sich an die Höhe zu gewöhnen. Immer wieder sollten auch Tage mit Pausen eingelegt werden.